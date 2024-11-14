ضوابط جديدة لاختبارات القرآن الشهرية بالمعاهد الأزهرية 2025

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

عمّم قطاع المعاهد الأزهرية، منشورًا على جميع المناطق يتضمن ضوابط عقد اختبارات شهري أكتوبر ونوفمبر بشأن مادة القرآن الكريم.

ضوابط اختبارات القرآن الشهرية بالمعاهد الأزهرية

قرر قطاع المعاهد الأزهرية، أن يكون الاختبار الشهري في مادة القرآن الكريم من 30 درجة منها 20 درجة تحريري و10 درجات شفوي للصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس بالمرحلة الابتدائية.

ضوابط اختبار القرآن للصف الأول الإعدادي

نص القرار، على أنه بالنسبة للصف الأول الإعدادي، يكون اختبار مادة القرآن الكريم تحريريًا فقط بدون شفوي، مشددًا على ضرورة إخطار جميع المعاهد ومعلمي القرآن الكريم بهذه التعليمات على وجه السرعة لمراعاتها أثناء وضع الاختبار واتباعها طريقة الاختبارات الاسترشادية.

مواعيد امتحانات شهري أكتوبر ونوفمبر بالمعاهد الأزهرية

جاءت مواعيد امتحانات شهري أكتوبر ونوفمبر بالمعاهد الأزهرية، على النحو التالي:

- الأحد 24 نوفمبر 2024: مادتي القرآن الكريم - التربية الإسلامية.

- الاثنين 25 نوفمبر 2024: مادتي اللغة العربية والخط والإملاء - تكنولوجيا المعلومات.

- الثلاثاء 26 نوفمبر 2024: مادتي الرياضيات - المهارات المهنية.

- الأربعاء 27 نوفمبر 2024: مواد الدراسات الاجتماعية - العلوم - اللغة الإنجليزية.

- الخميس 28 نوفمبر 2024: مادة المستوى الرفيع «المعاهد النموذجية والخاصة».

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