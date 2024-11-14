معاش تكافل وكرامة ومخالفات البناء.. محافظ الجيزة يبحث طلبات وشكاوى المواطنين

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كتب- محمد أبو بكر:

ناقش المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عددًا من الشكاوي المقدمة خلال لقاءه الأسبوعي بالمواطنين في ديوان عام المحافظة؛ لبحث الطلبات والشكاوى بشكل مباشر والعمل على إيجاد حلول جذرية وذلك في إطار خطة الدولة بتفعيل آليات التواصل المباشر مع المواطنين.

وشهد اللقاء، بحسب بيان محافظة الجيزة، الخميس، بحث طلب أحد المواطنين بإعادة معاينة عقاره الكائن بشارع ترعة الزمر بحي المنيرة الغربية لإصدار شهادة بيانات جديدة صحيحة للعقار.

بحث طلبات وشكاوى المواطنين بالجيزة

كلف "النجار"، مديرية الإسكان وحي العمرانية، بفحص الطلب ومعاينة العقار حتى يتسنى للمالك استكمال إجراءات التصالح على المخالفات بالعقار المذكور.

وبحث محافظ الجيزة، شكوى أحد المواطنين بمركز أوسيم من غلق المدخل الخاص بمنزلة بسبب بناء سور خارج حدود الترخيص من أحد جيرانه.

ووجه المحافظ، إدارة التنظيم بمركز أوسيم، ببحث الشكوى وإجراء معاينة ميدانية للمخطط التفصيلي وخطوط التنظيم للمنطقة محل الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وجود مخالفات بنائية.

كما بحث المهندس عادل النجار، شكوى أحد المواطنين يتضرر خلالها من وجود بركة مياه بعزبة مزغونه بقرية الشوبك بمركز الصف داخل قطعة أرض أملاك دولة مما يمثل خطورة على صحة وسلامة الاهالي بالقرية وطلاب المدارس.

ووجه محافظ الجيزة، على الفور بتشكيل لجنة متخصصة تضم أعضاء من مديرية الزراعة والمساحة وأملاك الدولة والري لمعاينة البركة محل الشكوى وبحث مدى إمكانية ردمها من عدمه.

كما تضمن لقاء المواطنين بحث ثلاث حالات لسيدات يعانون مالياً سواء لظروف مرضية أو معيشية او لأمراض مزمنة مطالبين بإدراجهم بمعاش تكافل وكرامة.

ووجه المحافظ، على الفور مديرية التضامن الاجتماعي بدراسة الحالات وتقديم المساعدات اللازمة وفقاً لكل حاله مع المتابعة الدورية لهم لتسهيل سبل المعيشة.

وفى نهاية اللقاء، شدد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التواجد الميداني وتعزيز آليات التواصل مع المواطنين والعمل على حل الشكاوى التي تواجههم للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لهم.

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