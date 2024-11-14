"الممثل السامي للأمم المتحدة" يعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

بعث وكيل الأمين العام، الممثل السامي لتحالف الحضارات بالأمم المتحدة، ميغيل أنخيل موراتينوس، برقية تعزية لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عبر فيها عن بالغ تعازيه ومواساته له في وفاة شقيقته.

الممثل السامي للأمم المتحدة يعزي شيخ الأزهر

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة في برقيته: أتقدم لكم بخالص التعازي القلبية في وفاة شقيقتكم الكريمة، إن فقدان أحد أفراد الأسرة هو خسارة تتردد أصداؤها عميقاً في القلب، أرجو أن تتقبلوا صادق مواساتي في هذا الوقت العصيب، متمنيا لكم ولأسرتكم الصبر والثبات.

واختتم "موراتينوس"، برقيته بتجديد تقديره العميق لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، مؤكدًا أنه يجسد قيم التعاطف والأخوة، وهي المبادئ التي تشكل جزءًا من جهود الأمم المتحدة لتعزيز التضامن الإنساني.

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