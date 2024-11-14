"قومي حقوق الإنسان" ينعى شقيقة شيخ الأزهر الشريف

كتب- محمد نصار:

تقدمت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأعضاء المجلس وأمانته الفنية، بخالص العزاء والمواساة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في وفاة شقيقته المغفور لها بإذن الله.

وسأل المجلس، في بيان، اليوم الخميس، الله العلي القدير أن يرحمها رحمة واسعة ويسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم فضيلته والأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

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