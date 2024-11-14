عمر هاشم خطيبًا.. نقل شعائر صلاة الجمعة غدا من مسجد التقوى بالجيزة

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

يُلقي الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، خطبة الجمعة غدًا من مسجد التقوى بقرية أبو رواش بمركز كرداسة بمحافظة الجيزة.

الخشت يتلو قرآن الجمعة

من المقرر أن يتلو قرآن الجمعة غدا القارئ الشيخ محمود الخشت قارئ السورة بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بالقاهرة، بحضور قيادات محافظة ومديرية أوقاف الجيزة.

موضوع خطبة الجمعة

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطة الجمعة غدا هو "المالُ العَامُّ وَحُرْمةُ التَّعَدِّي عَلَيْهِ"، وأكدت أن الهدف المراد توصيله إلى جمهور المسجد من خلال هذه الخطبة هو توعية جمهور المسجد أن المال العام منفعة عامة للجميع، وبيان حرمة التعدي عليه بأي صورة من الصور.

الأوقاف توجه نداءً للأئمة والخطباء

من جانبها شددت وزارة الأوقاف، على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.

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