بالأسماء.. إعادة تشكيل المجلس الاستشاري لهيئة الرعاية الصحية

كتب- أحمد جمعة:

أصدر الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، قرارًا برقم (57) لسنة 2024، بإعادة تشكيل المجلس الاستشاري الطبي لهيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور شريف وديع، أستاذ ورئيس مجلس قسم التخدير والرعاية المركزة وعلاج الألم بكلية الطب جامعة عين شمس.

شمل القرار تكليف اللواء طبيب مراد ألفي، مستشار طب الأطفال وحديثي الولادة والمبتسرين بمستشفيات القوات المسلحة نائبًا لرئيس المجلس.

وأكد السبكي، ثقته وإشادته بالمجلس الاستشارى الطبي للهيئة، مؤكدًا أن المجلس الاستشاري الطبي للهيئة يضم قامات علمية من أفضل الكفاءات المصرية الوطنية ذات التقدير الدولي، القادرون بعلمهم وخبرتهم وإخلاصهم على إحداث الفارق في طريق التميز الإكلينيكي للمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، مستقبل صحة مصر.

دور محوري لوضع الاستراتيجيات

وأوضح أهمية المجلس الاستشاري الطبي ودوره المحوري في وضع السياسات والاستراتيجيات الموحدة لتقديم خدمات الرعاية الصحية بجدارة إكلينيكية، وكذلك استراتيجيات التعليم الطبي المستمر، إضافة إلى مراجعة البروتوكولات العلاجية للأقسام الإكلينيكية بمنشآت الهيئة، فضلًا عن متابعة وتقييم الأداء الطبي للخدمات المقدمة بالأقسام الإكلينيكية المختلفة، والتأكيد على الالتزام بالقيم والممارسات الأخلاقية بمنشآت الهيئة.

وتابع: تم إضافة 3 تخصصات جديدة بالتشكيل الجديد للمجلس الاستشاري الطبي تضم "أمراض الجلدية والتناسلية" "والصدرية" و"جراحات العظام والعمود الفقري"، مؤكدًا سعي الهيئة الدائم للوصول لأعلى النتائج الصحية المرجوة في مختلف التخصصات، لافتًا أن المجلس الاستشاري الطبي لهيئة الرعاية الصحية يضم نخبة من كبار الأساتذة الجامعيين والخبراء والاستشاريين في المجالات الطبية المختلفة.

تشكيل المجلس الاستشاري لـ"الرعاية الصحية"

يضم المجلس:

■ الدكتور حسام محمد كامل _ أستاذ متفرغ أمراض الدم وزرع النخاع بالمعهد القومي للأورام ورئيس جامعة القاهرة الأسبق ووزير التعليم العالي الأسبق.

■ الدكتورة مها الرباط _ أستاذ متفرغ الطب الوقائي والصحة العامة بكلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة ووزير الصحة والسكان الأسبق.

■ الدكتور حسام حسني _ أستاذ الأمراض الصدرية بكلية طب جامعة القاهرة، أمين عام المجلس الصحي المصري.

■ الدكتور هاني نصر _ استشاري علمي متفرغ طب وجراحة العيون ورئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الأسبق.

■ الدكتور حسام المصري _ مساعد أمين عام مجلس الوزراء للشئون الطبية والمستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء.

■ الدكتورة صفاء صلاح إسماعيل _ عميد كلية التمريض جامعة حلوان.

■ الدكتورة مها محمد حسنين استشاري طب أورام الأطفال بالمعهد القومي للأورام ورئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة

■ الدكتور أيمن الخطيب _ أستاذ الصيدلة والسموم بكلية الصيدلة جامعة القاهرة، ونائب رئيس هيئة الدواء المصرية.

■ اللواء الطبيب الدكتور حازم خميس _ استشاري متفرغ القلب والأوعية الدموية بمعهد القلب القومي ومدير عام مستشفى وادي النيل.

■ اللواء الطبيب الدكتور علاء غيته _ استشاري جراحات الأنف والأذن والحنجرة ومدير مجمع كوبري القبة الطبي العسكري.

■ الدكتور أحمد يوسف جمال _ أستاذ بكلية طب الفم والأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

■ الدكتور سمير الجزار _ أستاذ متفرغ العلاج الطبيعي للجهاز التنفسي وأمراض الباطنة بكلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة.

■ الدكتورة نجوى عيد _ أستاذ متفرغ الطب الباطني وطب الأسرة بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة.

■ الدكتورة مهيرة حمدي السيد _ أستاذ ورئيس قسم الأمراض الجلدية والتناسلية بكلية طب عين شمس، رئيس المجلس العلمي للأمراض الجلدية بالزمالة المصرية

■ الدكتور أسامة عبدالرؤوف الشاذلي _ أستاذ جراحات العظام بكلية طب جامعة عين شمس.

■ الدكتور محمد مراد يوسف _ استشاري متفرغ النساء والتوليد بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

■ الدكتور حمدي نبوي مصطفى _ أستاذ جراحة المخ والأعصاب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

كما شمل القرار تشكيل الأمانة الفنية بالمجلس الاستشاري الطبي برئاسة الدكتورة آية سعيد سليمان، وعضوية كل من الدكتورة هالة عادل عراقي، والدكتورة هدى كرم محمد، وبسام سيد عبد العزيز.

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