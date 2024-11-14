5 طرق للإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية والأصناف المجهولة.. تعرف عليها

كتب- أحمد جمعة:

أتاحت هيئة الدواء المصرية، عدة طرق تُمكّن المواطنين والعاملين في القطاع الصحي من الإبلاغ عن الآثار الجانبية أو المشكلات المرتبطة باستخدام الأدوية، بهدف حماية الصحة العامة ومراقبة سلامة المستحضرات الطبية في السوق.

وأوضحت الهيئة، في منشور توعوي أنه "بسبب الإفراط في استخدام المضادات الحيوية، باتت بعض البكتيريا أكثر مقاومة لأقوى المضادات الحيوية المتاحة اليوم".

الآثار الجانبية العكسية للأدوية

تشمل المشكلات التي يمكن الإبلاغ عنها الآثار الجانبية العكسية للأدوية، وحالات الجرعات الزائدة، وإساءة استخدام الدواء أو استخدامه لأغراض غير مخصصة له، وتعرض العاملين في القطاع الصحي للدواء خلال العمل، والأخطاء الدوائية.

كما تشمل المشكلات: عدم فاعلية الدواء أو استجابته، التفاعلات الدوائية غير المرغوبة، مشكلات الجودة ووجود أدوية مجهولة المصدر، استخدام الدواء خلال فترتي الحمل والرضاعة.

5 طرق الإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية

وفرت الهيئة قنوات متعددة لتسهيل عملية الإبلاغ، حيث يمكن تقديم البلاغات إلكترونيًا عبر نموذج مخصص من خلال الرابط: هنا، أو عن طريق مسح رمز الاستجابة السريع (QR Code) المتاح في الصورة بالأسفل.

كما يمكن إرسال البلاغات عبر:

موقع الهيئة: www.edaegypt.gov.eg

البريد الإلكتروني: pv.followup@edaegypt.gov.eg

الخط الساخن: 15301

وتسعى هيئة الدواء المصرية، من خلال هذه الجهود، إلى تعزيز سلامة استخدام الأدوية وحماية المواطنين من المخاطر المحتملة للاستخدام غير الآمن، في إطار حرصها على دعم نظام الرعاية الصحية وضمان فعالية الأدوية المتداولة في الأسواق.

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