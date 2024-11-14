طلب إحاطة لمواجهة أجهزة المحمول المهربة إلى مصر بصورة غير شرعية

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بخصوص موقف الحكومة من أجهزة الهواتف المحمولة التي دخلت مصر بطرق غير شرعية.

وتساءل النائب قاسم عن كيفية دخول هذه الأجهزة إلى البلاد بطرق غير قانونية، وحجمها الفعلي، والقيمة الإجمالية لهذه الأجهزة، وكيفية رصدها والتعرف عليها بعد تفعيلها، كما أبدى استفساره عن دور الأجهزة الرقابية في مواجهة تهريب ودخول هذه الأجهزة.

آلية تحصيل الرسوم على أجهزة المحمول

أضاف "قاسم" متسائلًا عن كيفية تحديد آلية تحصيل الرسوم على هذه الأجهزة، وعن صحة الأخبار المتداولة بشأن توقف عمل الأجهزة التي تم إدخالها دون دفع الرسوم المقررة بحلول عام 2025.

وطالب النائب، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإجابة عن هذه التساؤلات، كما دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الاتصالات بالمجلس واستدعاء الوزير لحضور اجتماع اللجنة لتقديم ردود على الموضوع.

اقرأ أيضًا:

شبورة ورياح وبرودة بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

قبل صدور الضوابط.. أسعار برامج الحج السياحي 2025 وجدية الحجز "اقتصادي و5 نجوم"

قَطَع زيارته لأذربيجان.. شيخ الأزهر يعود للقاهرة بطائرة خاصة لتلقي عزاء شقيقته

ادفع 25 ألف جنيه وقدم على أرض إسكان متوسط في مدينة حدائق أكتوبر