أخبار الطقس اليوم.. الأرصاد: أجواء باردة ليلًا والعظمى على القاهرة 26 مئوية

بن زايد ينيب وفدا إماراتيا لتعزية شيخ الأزهر في وفاة شقيقته

كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد، توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية خلال الساعات المقبلة من اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إنه يوجد استقرار في الأحوال الجوية على الأنحاء كافة.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن الأجواء تبقى باردة ليلًا وفي الصباح الباكر بينما تكون معتدلة أثناء ساعات النهار.

وحول درجة الحرارة العظمى المتوقعة، اليوم الخميس على القاهرة الكبرى، فتسجل 26 درجة مئوية.

اقرأ أيضًا:

شبورة ورياح وبرودة بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

قبل صدور الضوابط.. أسعار برامج الحج السياحي 2025 وجدية الحجز "اقتصادي و5 نجوم"

قَطَع زيارته لأذربيجان.. شيخ الأزهر يعود للقاهرة بطائرة خاصة لتلقي عزاء شقيقته

ادفع 25 ألف جنيه وقدم على أرض إسكان متوسط في مدينة حدائق أكتوبر