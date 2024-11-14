"الزراعة" تعلن موعد بدء موسم تصدير البرتقال المصري

كتب- محمد نصار:

أعلن الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، موعد بدء موسم تصدير البرتقال المصري في الأول من ديسمبر 2024.

ومن المقرر دخول الخام للمحطات المعتمدة من الحجر الزراعي في 25 نوفمبر 2024 للتجهيز والإعداد مع السماح بتصدير أول شحنة اعتبارا من 1 ديسمبر 2024.

وتم التوافق على المواعيد بين ممثلي لجنة الموالح بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والحجر الزراعي المصري عقب استطلاع مؤشرات الإنتاجية والتلوين وباقي المؤشرات الأخرى للبرتقال.

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