كتب- محمد فتحي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 14-11-2024 والظواهر الجوية على كافة أنحاء المحافظات بالجمهورية.

وبحسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن طقس اليوم الخميس 14 نوفمبر، يسود مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

ووفقا للهيئة، فإن حالة طقس اليوم الخميس تشهد شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ويشهد طقس اليوم الخميس 14 نوفمبر نشاطًا للرياح أحيانًا على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، إذ تأتي درجات الحرارة على بعض محافظات الجمهورية كالآتي:

- القاهرة الصغرى 17 درجة والعظمى 26.

- العاصمة الإدارية الصغرى 16 درجة والعظمى 26.

- 6 أكتوبر الصغرى 16 درجة والعظمى 26.

- دمياط الصغرى 18 درجة والعظمى 24.

- بورسعيد الصغرى 21 درجة والعظمى 25.

- الاسماعيلية الصغرى 15 درجة والعظمى 27.

- السويس الصغرى 16 درجة والعظمى 26.

- العريش الصغرى 13 درجة والعظمى 26.

- شرم الشيخ الصغرى 22 درجة والعظمى 29.

- الإسكندرية الصغرى 16 درجة والعظمى 25.

- العلمين الصغرى 15 درجة والعظمى 24.

- مطروح الصغرى 14درجة والعظمى 25.

- الغردقة الصغرى 18درجة والعظمى 28.

- مرسى علم الصغرى 20 درجة والعظمى 28.

- شلاتين الصغرى 20 درجة والعظمى 29.

- حلايب الصغرى 21 درجة والعظمى 26.

- الأقصر الصغرى 14 درجة والعظمى 30.

- أسوان الصغرى 17 درجة والعظمى 31.

-الوادى الجديد الصغرى 16 درجة والعظمى 29.