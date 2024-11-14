نشرة التوك شو| تطبيق حكم "الدستورية" بشأن الإيجارات القديمة بهذه الطريقة.. وداعية يكشف حكم قراءة الفنجان

كتبت -داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.

كشف الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي، تفاصيل مشروع إحياء التاريخ المصري القديم بالواقع المعزز بالتعاون بين شركة ميتا العالمية ووزارة السياحة والآثار المصرية

أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية بشأن إيجارات الشقق القديمة يتعلق فقط بقيمة الإيجار

أكد الدكتور سعيد حسانين، استشاري التخطيط العمراني، أن مصر تبذل جهودًا كبيرة للقضاء على العشوائيات وتحسين ظروف المعيشة للمواطنين

أكد الشيخ علي قشطة، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن البكاء أثناء الصلاة بسبب حادث مؤلم أو فاجعة ليس محرمًا، بشرط ألا يكون هذا البكاء مصحوبًا بالضجر أو السخط على قضاء الله وقدره

قال الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، أن علم الفلك ليس محرمًا في مجمله العام فهو ينقسم إلى قسمين "حسابي واستدلالي