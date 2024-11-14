عقوبة تصل للمؤبد.. تحرك برلماني للتصدي لجرائم الابتزاز الإلكتروني

كتبت -داليا الظنيني:

كشف النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب عن تفاصيل تحرك البرلمان لوضع عقوبات صارمة فى تعديل قانون العقوبات حول الجرائم الإليكترونية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث فى مصر" الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، المذاع على قناة "إم بي سى مصر"، اليوم الثلاثاء، أن هناك ١٤ مليون حساب وهمى علي فيسبوك، مبينا أن ٩٠٪؜ أن من جرائم السوشيال ميديا تكون من حسابات مزيفة.

قانون العقوبات..

وأوضح أن الجهاز الوطنى لتنظيم الاتصالات رصد حالات أنشأ فيها شخص واحد ٢٠ حسابا على فيسبوك، مؤكدا أن قانون العقوبات غير ملم ببعض الجرائم الإلكترونية نظرا للتطور التكنولوجي.

واختتم: إن هذا القانون مقدم من الحكومة ومن أبرز الموضوعات التى سيتم مناقشتها هو الابتزاز الإلكترونى، والتى من المقترح أن تصل عقوبته إلى المؤبد.

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