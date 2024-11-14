أمطار ورياح وشبورة بهذه المناطق.. طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة والظواهر الجوية المتوقعة.

وذكرت "هيئة الأرصاد"، بحسب بيانها، أن حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة تشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها نشاطًا للرياح وأمطار.

حالة الطقس الخميس 14 نوفمبر 2024

وقالت "الأرصاد"، إن حالة الطقس اليوم الخميس يسودها نشاط للرياح أحيانًا على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

حالة الطقس السبت 16 نوفمبر 2024

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس السبت 16 نوفمبر 2024 تشهد شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وأمطارًا خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، على فترات متقطعة.

وأوضحت "الهيئة"، أن طقس السبت القادم يشهد نشاطًا للرياح، على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

حالة الطقس من الأحد 17 نوفمبر وحتى الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

أشارت "الأرصاد"، إلى أن حالة الطقس من الأحد 17 نوفمبر وحتى الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، تشهد أمطارا خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

ولفتت "الهيئة"، إلى أن حالة الطقس من الأحد 17 نوفمبر وحتى الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 تشهد نشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

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