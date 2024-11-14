بعد الزلازل الأخيرة.. هل ستتعرض منطقة سد النهضة لانفجار بركاني؟ خبير يفجر مفاجأة

كتب-عمرو صالح:

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة عن مدى تأثير الزلازل والهزات الأرضية التي تعرضت لها منطقة الأخدود الإفريقي بإثيوبيا في تنشيط الانفجارات البركانية.

وقال شراقي خلال تصريحات لمصراوي: إن منطقة الأخدود الإفريقي منطقة معروفة بالنشاط الزلزالي والبركاني منذ الأزل وكان آخر انفجار بركاني لها منذ 200 سنة موضحا أن الهزات الأرضية والزلازل من شأنها أن تعمل على توسيع الفوالق الأرضية والتي من شأنها أن تعطي الفرصة للافا البركانية للخروج والإنفجار.

وتابع: ضغط اللافا بباطن الأرض يتناسب طرديا مع النشاط الزلزالي أي أن النشاط البركاني تصبح فرصته أكبر بنشاط الزلازل كونها تتسبب في تحرك الصخور الأرضية واتساع الفوالق.

وبسؤاله عن تأثير الإنفجار البركاني حال وقوعه على سد النهضة قال شراقي: سد النهضة لن يتأثر بالنشاط البركاني نظر لأن منطقة الأخدود الإفريقي التي شهدت الكثير من الزلازل خلال الفترة الماضية والمحتمل إنفجار بركاني بها تبعد عن السد بواقع 500 كيلو متر.

ويشار إلى أن منطقة الأخدود الأفريقي شهدت خلال الفترة الماضية شهدت العديد من الزلازل تجاوزت شدة بعضها 5 درجة، على عمق 10 كم

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