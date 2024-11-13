خبير سياحي: إحياء التاريخ المصري بالواقع المعزز يجعل زيارة المتاحف تجربة لا تُنسى

كتبت -داليا الظنيني:

كشف الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي، تفاصيل مشروع إحياء التاريخ المصري القديم بالواقع المعزز بالتعاون بين شركة ميتا العالمية ووزارة السياحة والآثار المصرية.

وقال "هزاع" في اتصال هاتفي ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء: تهدف مصر إلى جذب المزيد من السياح من خلال تقديم تجربة سياحية فريدة من نوعها، والتي سيتم فيها استخدام أحدث التقنيات لعرض الآثار المصرية بطريقة مبتكرة، مما سيجعل الزوار يشعرون وكأنهم يعودون بالزمن إلى الوراء.

التقنية الحديثة..

وأضاف: التقنية الجديدة ستعيد تقديم القطع الأثرية بطريقة تعكس أبعادها الأصلية وتفاصيلها الدقيقة وألوانها كما نحتها المصري القديم، مستندة إلى معلومات يقدمها أساتذة وخبراء وعلماء آثار متخصصون.

وأكد الخبير السياحي أن هذه التقنيات الحديثة لعرض الآثار ستكون أكثر إثارة للاهتمام، من خلال توجيه هاتفك المحمول نحو قطعة أثرية في المتحف، ستظهر لك معلومات مفصلة عن تاريخها وقصتها، وهو ما سيجعل زيارة المتاحف المصرية تجربة أكثر متعة وتعليماً، وستجعل زيارة المتاحف تجربة لا تُنسى.

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