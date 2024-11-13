محافظ الجيزة ينعي شقيقة شيخ الأزهر

كتب- محمد أبو بكر:

نعي المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة، شقيقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، التي وافتها المنية اليوم، داعين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان.

شيخ الأزهر يتلقى العزاء في شقيقته الكبرى

يذكر أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وصل إلى أرض الوطن، على طائرة خاصة، بعد أن قطع زيارته الرسمية لأذربيجان، لتلقي العزاء في شقيقته الكبرى الحاجة سميحة محمد أحمد الطيب، التي وافتها المنية اليوم الأربعاء، حيث تقام مراسم العزاء، مساء اليوم بمدينة القرنة بمحافظة الأقصر.

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