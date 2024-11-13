مصدر بـ"الكهرباء": المشترك يتحمل تكلفة تركيب واستبدال العداد في هذه الحالة

كتب ـ محمد صلاح:

كشف مصدر مطلع بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن تعليمات الوزارة خلال الفترة الحالية تركز علي إحلال وتجديد كافة العدادات القديمة والميكانيكية بأخرى مسبقة الدفع لضمان إصدار فاتورة صحيحة وكذلك مواجهة النقص الحاد فى أعداد المحصلين مما يساهم في خفض معدلات الفقد وزيادة نسب التحصيل.

ونوه المصدر فى تصريحات خاصة لمصراوى، إلى أن المشترك يتحمل تكلفة تركيب واستبدال العداد كاملة حال مرور ١٠ سنوات على تركيب العداد وفقا لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

ونفى المصدر وجود نقص في توافر العدادات، خاصة أن تركيب العداد لا يستغرق حاليا أكثر من ١٥ يوما.

عداد كودي لأي مبنى..

وأشار إلى موافقة مجلس الوزراء على قيام شركات توزيع الكهرباء بتركيب عداد كودى لأى منشأة ومبنى يستمد التيار الكهربائى بطريقة غير قانونية أيًا كان موقعه، وذلك لحين أقرب الأجلين إما تنفيذ قرار الإزالة أو تقنين وضع المبنى المخالف طبقًا لقانون التصالح، ولم يعد يوجد أى شروط لتركيب العداد الكودى.

وأكد أنه سيتم تركيب العدادات الكودية للمخالفين الذين يحصلون على تيار كهربائى لوحدات قائمة بالفعل بما فيهم المخالفين لشروط الطيران والأراضى الزراعية والتعدى على أراضى الدولة والمخالفة لشروط الآثار وغيرها حتى تتمكن شركات توزيع الكهرباء من تحصيل قيمة الاستهلاك لحين تصحيح أوضاع هذه المبانى سواء بالتصالح أو الهدم وذلك للحفاظ على حق الدولة وخفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء.

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