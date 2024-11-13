أبرزها شرب الماء وتنظيفها بالخيط.. 6 نصائح لتجنب تسوس أسنان الأطفال

كتب- عمر صبري:

تسوس الأسنان هو مرض بكتيرى ينتج عن تفاعل بعض أنواع البكتيريا مع السكريات الموجودة فى الطعام وينتج عنه تكوين أحماض، ومع مرور الوقت تسبب تلك الأحماض فى تآكل وتسوس الأسنان.

ومن أسباب تسوس الأسنان الإكثار من تناول الحلويات والأطعمة المسببة للتسوس مع عدم غسل الأسنان بطريقة صحيحة أو عدم غسلها على الإطلاق.

وتعد الأسنان اللبنية هامة لأنها تساعد الطفل فى مضغ الطعام وتساعد على التحدث ونطق الحروف بشكل سليم كما تساعد على ظهور الأسنان الدائمة فى أماكنها الصحيحة وتعمل على زيادة ثقة الطفل بنفسه عند الابتسام.

ويجب اتباع طرق الوقاية من تسوس الأسنان كالتالى:

1- يجب غسل أسنان الطفل مرتين في اليوم، وبعد الانتهاء من غسل الأسنان يجب شطف الفرشاة بالماء وتركها تجف.

2- يجب مراقبة أسنان الطفل ولثته، إذا لاحظتِ أي بقع على الأسنان، فقد تكون علامة على وجود تجويف، قومي بزيارة الطبيب لمزيد من الاحتراز.

3- أعطي طفلك الماء الكافي فهو مصدر طبيعي للفلورايد، حيث يعد الفلورايد طريقة منخفضة التكلفة وفعالة لمنع تسوس الأسنان كما أنه يجعل الأسنان أقوى.

4- تناول بعض الأطعمة التى تحافظ على صحة الأسنان مثل اللبن لإحتوائه على الكالسيوم والمعروف بأهميته فى تقوية الأسنان وكذلك البرتقال الذى يعمل على الحفاظ على اللثة لإحتوائه على فيتامين «C».

5- يجب أن يكون تنظيف الأسنان بالخيط جزءاً من الروتين اليومي حيث يساعد التنظيف بالخيط في تنظيف الفراغات بين الأسنان، ولا يتم إزالة البلاك والبكتيريا التي تعيش بين الأسنان بواسطة فرشاة الأسنان وحدها فبدون استخدام الخيط المناسب يكون خطر إصابة الطفل بالتسوس أكبر.

6- قومي بزيارة طبيب الأسنان بصورة منتظمة، ويجب أن تكون أول زيارة لطفلك إلى طبيب الأسنان في عمر 12 شهر أو عند ظهور أول سن في فمه.