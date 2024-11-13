إعلان

مدبولي يصل القاهرة بعد المشاركة في قمة المناخ COP29 بأذربيجان

09:19 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد سامي:

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، إلى مطار القاهرة الدولي، عائداً من أذربيجان، بعد المشاركة نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29 بالعاصمة الآذرية "باكو".

فعاليات المؤتمر الأممي البارز بمشاركة مدبولي

وشهدت مشاركة رئيس الوزراء في فعاليات المؤتمر الأممي البارز، حضور الجلسة الافتتاحية، وعقد لقاءات ثنائية متعددة مع عدد من قادة العالم ورؤساء الحكومات المشاركين بالمؤتمر، إلى جانب عدد من ممثلي المؤسسات الدولية المؤثرة.

كما ألقى مدبولي كلمة، نيابة عن رئيس الجمهورية، ضمن برنامج الكلمات العامة لقادة العالم ورؤساء الحكومات بالمؤتمر، وشارك بمداخلة مهمة في مائدة مستديرة حول تعزيز إجراءات التخفيف من آثار التغير المناخي، وحضر مأدبة عشاء رسمية بحضور إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان وحرمه، إلى جانب قادة الدول ورؤساء الحكومات المشاركين بقمة المناخ COP29.

اقرأ أيضًا:

شبورة ورياح وبرودة بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

قبل صدور الضوابط.. أسعار برامج الحج السياحي 2025 وجدية الحجز "اقتصادي و5 نجوم"

قَطَع زيارته لأذربيجان.. شيخ الأزهر يعود للقاهرة بطائرة خاصة لتلقي عزاء شقيقته

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء قمة المناخ أذربيجان COP29
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
انتخابات الاتحادات الطلابية 2024.. "عين شمس" تعلن مواعيد التصويت والترشح

إعلان

إعلان

خلال عودته من لبنان.. عبد العاطي يصطحب 294 مصريًا من العالقين هناك
مجدي الجلاد يعلق على أزمة الطبيبة وسام شعيب: احذروا السقوط الأخلاقي بحثا عن الشهرة