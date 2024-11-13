مدبولي يصل القاهرة بعد المشاركة في قمة المناخ COP29 بأذربيجان

كتب- محمد سامي:

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، إلى مطار القاهرة الدولي، عائداً من أذربيجان، بعد المشاركة نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29 بالعاصمة الآذرية "باكو".

فعاليات المؤتمر الأممي البارز بمشاركة مدبولي

وشهدت مشاركة رئيس الوزراء في فعاليات المؤتمر الأممي البارز، حضور الجلسة الافتتاحية، وعقد لقاءات ثنائية متعددة مع عدد من قادة العالم ورؤساء الحكومات المشاركين بالمؤتمر، إلى جانب عدد من ممثلي المؤسسات الدولية المؤثرة.

كما ألقى مدبولي كلمة، نيابة عن رئيس الجمهورية، ضمن برنامج الكلمات العامة لقادة العالم ورؤساء الحكومات بالمؤتمر، وشارك بمداخلة مهمة في مائدة مستديرة حول تعزيز إجراءات التخفيف من آثار التغير المناخي، وحضر مأدبة عشاء رسمية بحضور إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان وحرمه، إلى جانب قادة الدول ورؤساء الحكومات المشاركين بقمة المناخ COP29.

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