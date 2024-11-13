برودة و3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. الأرصاد تكشف حالة طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة والظواهر الجوية المتوقعة.

حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الأربعاء، أنه يسود خلال الـ6 أيام القادمة طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة، تكون كما يلي:

حالة الطقس الخميس 14 نوفمبر 2024

أفادت "الأرصاد"، أن حالة الطقس اليوم الخميس يسودها نشاط للرياح أحيانًا على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

حالة الطقس السبت 16 نوفمبر 2024

أوضحت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس السبت 16 نوفمبر 2024 تشهد شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت "الهيئة"، إلى أن حالة الطقس السبت القادم تشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، على فترات متقطعة.

وأوضحت أن طقس السبت القادم يشهد نشاطًا للرياح، على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

حالة الطقس من الأحد 17 نوفمبر وحتى الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

أشارت "الأرصاد"، إلى أن حالة الطقس من الأحد 17 نوفمبر وحتى الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، تشهد أمطارا خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

ولفتت "الهيئة"، إلى أن حالة الطقس من الأحد 17 نوفمبر وحتى الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 تشهد نشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

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