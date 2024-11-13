شبورة ورياح وبرودة بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

محافظ القاهرة ورئيسة قومي الطفولة يشهدان عددًا من الأنشطة بالأسمرات

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس 14 نوفمبر 2024 والظواهر الجوية المتوقعة.

حالة الطقس غدا..

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الأربعاء، إنه يسود غدًا الخميس طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدا الخميس تشهد شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت إلى أن طقس غدًا الخميس يشهد نشاطًا للرياح أحيانًا على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

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