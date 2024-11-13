برلماني: سيتم تطبيق حكم "الدستورية" بشأن الإيجارات القديمة بهذه الطريقة

كتبت -داليا الظنيني:

أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية بشأن إيجارات الشقق القديمة يتعلق فقط بقيمة الإيجار.

تشكيل لجان

وأشار "درويش"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم"، المذاع عبر قناة "دى إم سى"، إلى أن البرلمان لديه حتى شهر يوليو المقبل لتعديل القانون بما يتناسب مع هذا الحكم.

وأوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك عدة اقتراحات لتحديد قيمة إيجارات الشقق القديمة بعد حكم المحكمة الدستورية، من بين هذه الاقتراحات تشكيل لجان لتقييم الإيجارات في كل محافظة.

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