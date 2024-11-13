"علم الاشتغالات".. داعية يوضح حكم قراءة الفنجان

كتبت -داليا الظنيني:

قال الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، أن علم الفلك ليس محرمًا في مجمله العام فهو ينقسم إلى قسمين "حسابي واستدلالي".

وأضاف "علي"، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد، أن علم الفلك الحسابي جائز وليس تنبؤ بالغيب وقد أجازه بعض العلماء وهو حلال لحساب مواقيت الصلاة وموعد الصوم وغيره.

وأكد أن علم الفلك الاستدلالي غير جائز، فيستخدمه البعض للاستدلال به على الأخبار والوقائع السفلية عن طريق الجن، قائلًا: علم الفلك الاستدلالي اسمه الحقيقي "علم الضحك على الذقون"، وعلم التنبؤات بالغيب هو علم "الاشتغالات".

حكم قراءة الفنجان

وأوضح الداعية الإسلامي، أن قراءة الفنجان وقراءة الطالع وضرب الودع كلاهما يعتبران حرام شرعًا، وتعتبر من الكبائر، مستشهدًا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقوله: "ليس منا من تطيَّرَ أو تُطيِّر له أو تَكَهَّن أو تُكهِّن له أو سَحَر أو سُحِر له ومَن عقد عقدةً أو قال عقدَ عقدةً ومَن أتَى كاهنًا فصدَّقه بما قال فقد كفر".

وتابع الدكتور محمد علي: الخرزة الزرقاء لا تمنع الحسد، ومقولة إمسك الخشب عشان الحسد غير صحيحة، والإسلام نهى عن هذه الأشياء.».

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