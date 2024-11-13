حدث في 8 ساعات| أسعار الحج السياحي 2025.. وتحذير من رسمي من دواء طارد للبلغم

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إصدار هيئة الدواء المصرية منشورًا لسحب وإيقاف تداول مشروب توسينور.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

قبل صدور الضوابط.. أسعار برامج الحج السياحي 2025 وجدية الحجز "اقتصادي و5 نجوم"

تفصلنا أيام قليلة على إعلان وزارة السياحة والآثار، الضوابط والقواعد المنظمة لبرامج الحج السياحي 1446 هـ - 2025، وذلك بعد اعتمادها من شريف فتحي، وزير السياحة والآثار.

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للمرة الثانية هذا العام.. تحذير رسمي من دواء "طارد للبلغم" وهكذا تكتشفه (مستند)

أصدرت هيئة الدواء المصرية منشورًا لسحب وإيقاف تداول تشغيلة من مشروب "توسينور" (Tussinor syrup).

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أول ظهور للإمام الطيب.. شيخ الإسلام بأذربيجان يعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته

قال بيان صادر عن مؤسسة الأزهر الشريف، إن الزعيم الديني للمسلمين في أذربيجان وعموم القوقاز، فضيلة شكر باشا زاده، عضو مجلس حكماء المسلمين، حرص على تقديم واجب العزاء لفضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، في مطار كبار الزوار، وذلك قبيل مغادرة فضيلته العاصمة الأذربيجانية باكو متوجها لأرض الوطن لتلقي واجب العزاء.

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وزير الري: تطوير قرية الجبيل البدوية بجنوب سيناء وإنشاء محطة معالجة بميناء سفاجا

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بحضور عدد من المحافظين والجهات المعنية، لبحث المشروعات المقدمة للجنة تراخيص الشواطئ.

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محافظ الجيزة يكلف سيد حسن رئيسًا للجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والاستثمارية

كلف المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، المهندس سيد حسن، للقيام بأعمال رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش.

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رشدوا استهلاك مياه الشرب.. رسالة مهمة من "الإسكان" للمواطنين

حثت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المواطنين على ترشيد استهلاك مياه الشرب، وتجنب السلوكيات السلبية للتعامل مع المياه وإساءة استخدامها، وذلك من خلال نشر فيديوجراف، يسلط الضوء على بعض تلك السلوكيات التي تؤثر على ضغط المياه في المنازل والمناطق السكنية، وتسبب ضعف وصول المياه للأدوار العليا أو قطعها أحياناً، وذلك فى إطار "حملة كل نقطة بتفرق" والتى اطلقتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه.

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ادفع 25 ألف جنيه وقدم على أرض إسكان متوسط في مدينة حدائق أكتوبر

بدأت وزارة الإسكان في طرح مرحلة جديدة من أراضي مسكن في عدد كبير من المدن الجديدة، حيث يتضمن الطرح 8521 قطعة أرض سكنية، بـ 20 مدينة.

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