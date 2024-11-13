سعيد حساسين: مصر تبذل جهودًا كبيرة للقضاء على العشوائيات

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور سعيد حسانين، استشاري التخطيط العمراني، أن مصر تبذل جهودًا كبيرة للقضاء على العشوائيات وتحسين ظروف المعيشة للمواطنين.

وقال "حسانين"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "اكسترا نيوز"، إن هذه المناطق كانت تسبب مشاكل اجتماعية كبيرة، لكن الدولة تعمل على حلها وتوفير سكن مناسب للجميع.

جهود الدولة لتطوير المناطق العشوائية

وأشاد استشاري التخطيط العمراني، بجهود الدولة في تطوير المناطق العشوائية وتحسين حياة المواطنين.

وأكد سعيد حسانين، أن مصر تسعى جاهدة لتوفير مساكن لائقة للجميع والقضاء على المشاكل التي كانت تنتج عن هذه المناطق.

وأشار إلى أن الدولة حملت علي عاتقها التخلص من المناطق العشوائية، مشيرًا إلى أنه كان هناك امتداد للعشوائيات وهذه كانت مشكلة يعاني منها المجتمع بكل ربوع الوطن.

وتابع: تأثيرات هذه العشوائيات السلبية قوية جدًا من خلال تغير في النواحي السلوكية للأفراد وتجعلهم أعنف وتغير في الأخلاقيات وتنازل عن القيم.

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