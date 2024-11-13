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شريف عارف: الوفد لم يكن حزبا سياسيا بل مدرسة لبناء الإنسان

07:42 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024

شريف عارف

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كتب- عمرو صالح:

قال شريف عارف، مدير معهد الوفد للدراسات السياسية، إن فكرة الوفد كانت أكبر من أن يكون حزبا سياسيا يسعى للحصول على الأغلبية ويمارس الأنشطة السياسية والحزبية، ولم يكن الزعيم سعد زغلول حزبي حتى عام 1918.

مظلة شعبية

وأوضح "عارف"، خلال كلمته باحتفالية ذكرى عيد الجهاد الوطني الذي نظمه الحزب اليوم الأربعاء بمقر الحزب بالدقي، أن الوفد هو مظلة شعبية تجمع كافة طوائف الشعب بمختلف طبقاته ومختلف فئاته العمرية ومدرسة إنسانية وتعليمية حياتية لغرس القيم والسلوكيات الإيجابية.

وأشار مدير معهد الوفد للدراسات السياسية، إلى أن مركز الدراسات السياسية التابع لحزب الوفد يفتح أبوابه امام الشباب والباحثين الراغبين للالتحاق به.

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شريف عارف مدير معهد الوفد للدراسات السياسية سعد زغلول ذكرى عيد الجهاد الوطني حزب الوفد
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