بحضور يمامة.. بدء احتفالية حزب الوفد بذكرى عيد الجهاد الوطنى (صور)

كتب- عمرو صالح:

تصوير- نادر نبيل:

بدأت منذ قليل احتفالية حزب الوفد بذكرى عيد الجهاد الوطني، والذي يوافق يوم 13 نوفمبر، وذلك بمقر الحزب بمنطقة الدقي بحضور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، وعدد من قيادات الحزب وأعضاء الحزب الذين حرصوا على المشاركة بالفعالية.

بدء احتفالية حزب الوفد بذكرى عيد الجهاد الوطنى

يذكر أن عيد الجهاد الوطني هو عيد وطني احتفلت به مصر من سنة 1922، منذ أن نالت استقلالها حتى سنة 1952، وكان يعتبر يوما قوميا في عهد المملكة المصرية، ويقترن باسم الزعيم سعد زغلول.

كان الشعب المصري يتوجه في هذا اليوم بكل طوائفه إلى ضريح سعد زغلول، حيث يخطب فيه الزعماء ويضعون الزهور ترحما عليه.

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