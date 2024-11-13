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رئيس الوفد: لست راض عن نسبة مقاعدنا بمجلسي النواب والشيوخ

06:47 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024

الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد

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كتب- عمرو صالح:

أكد الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، أن الحزب صاحب تاريخ طويل على مر العصور، وكان له دور في إثراء الحياة السياسية والنيابية.

وأضاف "يمامة"، أن خوضه للانتخابات الرئاسية 2024، جاء انطلاقًا من الدور الوطني للحزب والمحافظة على تواجده السياسي على الساحة المصرية، مشيرًا إلى أنه غير راض عن نسبة الحزب بمجلسي النواب والشيوخ.

إعداد الكوادر

وأشار إلى أن الحزب يعد جزءًا لا يتجزأ من النظام السياسي، قائلًا: "سنعمل خلال الفترة الحالية على إعداد الكوادر السياسية لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة".

وأوضح رئيس حزب الوفد، أن المرحلة الحالية تواجه العديد من التحديات التي تتطلب التكاتف والعمل، وأبرزها الأزمة الاقتصادية والأجور وإصلاحات التعليم.

جاء ذلك خلال كلمته باحتفالية ذكرى عيد الجهاد الوطني الذي نظمه حزب الوفد اليوم الأربعاء بمقر الحزب بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة، بحضور عدد من قيادات الحزب.

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