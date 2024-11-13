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رئيس إدارة مسلمي أوزبكستان يقدم التعازي لشيخ الأزهر في وفاة شقيقته

06:28 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024

فضيلة المفتي نور الدين خالق نظر

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كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

تلقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين، اليوم الأربعاء، برقية تعزية من فضيلة المفتي نور الدين خالق نظر، رئيس إدارة مسلمي أوزبكستان، أعرب فيها عن بالغ حزنه وصادق مواساته لفضيلته في وفاة شقيقته.

رئيس إدارة مسلمي أوزبكستان يقدم التعازي لشيخ الأزهر في وفاة شقيقته

وعبر رئيس إدارة مسلمي أوزبكستان، في برقيته، عن خالص تعازيه ومواساته القلبية لشيخ الأزهر الشريف، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويغفر لها، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم الإمام الأكبر وأسرته الكريمة الصبر والسلوان.

المفتي نور الدين خالق نظر رئيس إدارة مسلمي أوزبكستان مفتي أوزبكستان تعازي لشيخ الأزهر في وفاة شقيقته وفاة شقيقة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب
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