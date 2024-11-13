منى مكرم عبيد: ثورة 1919 توجت بدستور 23.. ولكنها لم تحقق جلاء الاحتلال

كتب- عمرو صالح:

قالت منى مكرم عبيد، القيادية بحزب الوفد، إن ثورة 1919 نجحت في تكوين اصطفاف شعبي كبير بحزب الوفد، لكنها لم تنجح في تحقيق جلاء الإنجليز الكامل عن البلاد، وكذلك إحدث الإصلاحات الشاملة التي كان يتمناها المصريين في ذلك الحين.

ثورة 1919 توجت بدستور 1923

وأضافت "عبيد"، خلال كلمتها باحتفالية حزب الوفد بذكرى عيد الجهاد الوطني، أن ثورة 1919 توجت بدستور 1923 الذي كرم المرأة المصرية ومنحها حقوقها بعد أن أثبتت جدارتها وشجاعتها على إحداث التغيير والانخراط بالعمل السياسي.

وأشارت القيادية بحزب الوفد، إلى أن عيد الجلاء هو عيد وطني يسري في دماء الوفديين بسائر أعمارهم.

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