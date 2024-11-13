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المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالبحرين يقدم التعازي لشيخ الأزهر في وفاة شقيقته

06:23 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024

الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة

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كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

تلقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين، اليوم الأربعاء، برقية تعزية ومواساة من الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمملكة البحرين وعضو مجلس حكماء المسلمين، في وفاة شقيقته.

رئيس الأعلى للشؤون الإسلامية بالبحرين يعرب عن تعازيه لشيخ الأزهر الشريف

وأعرب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمملكة البحرين، في برقية العزاء، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفضيلة الإمام الأكبر، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يكرم نزلها مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يلهم فضيلة الإمام الأكبر وأسرته الكريمة الصبر والسلوان.

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالبحرين الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر تعازي لشيخ الأزهر في وفاة شقيقته الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة
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