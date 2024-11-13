قبل صدور الضوابط.. أسعار برامج الحج السياحي 2025 وجدية الحجز "اقتصادي و5 نجوم"

كتب- محمد أبو بكر:

تفصلنا أيام قليلة على إعلان وزارة السياحة والآثار، الضوابط والقواعد المنظمة لبرامج الحج السياحي 1446 هـ - 2025، وذلك بعد اعتمادها من شريف فتحي، وزير السياحة والآثار.

أسعار الحج السياحي 2025 بري وطيران

وفي هذا الإطار، كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، في تصريحات لمصراوي، عن أسعار الحج الاقتصادي السياحي بري وطيران والخمس نجوم 1446 هـ - 2025.

وجاءت أسعار الحج السياحي 2025، كما يلي:

- الاقتصادي موسم كامل: 295 ألف جنيه، فقط عزيزية ونزهة، ومع التحسين يُضاف مبلغ 18 ألف جنيه.

- البري: موسم كامل 260 ألف جنيه، فقط عزيزية، ونزهة 225 ألف جنيه، السعر يشمل تكاليف الباص عدا قيمة تذكرة العبارة، ولو مع تحسين يضاف مبلغ 18 ألف جنيه.

- سعر برنامج الحج الاقتصادي طيران دون تحسين سكن بمكة في فنادق أو عمائر سكنية بعيدة عن الحرم المكي بمناطق العزيزية أو النزهة أو المناطق المشابهة، يبلغ 250 ألف جنيه دون احتساب سعر تذكرة الطيران.

أسعار الحج السياحي 2025 الـ5 نجوم

أسعار الحج السياحي 2025 "الـ5 نجوم"، جاءت كما يلي:

5- نجوم صف أول: 580 ألف جنيه.

- 5 نجوم صف ثانٍ: 520 ألف جنيه.

أسعار جدية حجز برامج الحج السياحي 1446 هـ

وأوضح "عابد"، أن أسعار جدية حجز برامج الحج السياحي 2025 الاقتصادية 30150 جنيهًا، فيما تكون جدية حجز برامج الحج الخمس نجوم 80150 جنيهًا.

وأشار عضو غرفة شركات السياحة، إلى أنه حال عدم فوز المتقدم في قرعة الحج هذا العام يتم رد المبلغ كاملًا فيما عدا الـ150 جنيهًا، قائلًا: "هذه مصاريف التقديم".

حصة تأشيرات الحج 2025

وتابع: حصة تأشيرات الحج السياحي 2025 ستكون كاملة، بواقع 36 ألف تأشيرة، ويكون توزيع تأشيرات الحج 1446 هـ - 2025، كما يلي:

البري: 10 آلاف تأشيرة.

الحج الاقتصادي: 15 ألف تأشيرة.

الحج الخمس نجوم والمميز: باقي التأشيرات.

موعد التقديم إلى الحج السياحي 2025

وأكمل محمد عابد، أن موعد فتح باب تسجيل أسماء المواطنين الراغبين في التقدم إلى الحج سيكون فور صدور ضوابط الحج السياحي 2025، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

اقرأ أيضًا:

موعد إعلان قرعة الحج السياحي وآخر وقت لإدخال جوازات السفر

اقتصادي وبري و5 نجوم.. أسعار الحج السياحي 2025

هل يمكن لمن سبق له أداء فريضة الحج السفر هذا العام؟.. عضو بـ"غرفة السياحة" يُجيب

المخيمات وأسعار الاقتصادي والخمس نجوم.. موعد إعلان ضوابط الحج 1446هـ