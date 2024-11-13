بعد واقعة وسام شعيب| "الاتصالات": 14 مليون صفحة وهمية على فيسبوك وعقوبات رادعة

كتب- نشأت علي:

قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن هناك تعديلات ستُقر خلال دور الانعقاد الحالي على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمعروف إعلاميًّا بـ"قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية".

وأضاف النائب: وستتناول تجريم عدد من الظواهر التي تهدد المجتمع؛ منها بث الشائعات، والابتزاز الإلكتروني، والسب والقذف، والاعتداء على قيم المجتمع، وإن كان القانون القديم الذي جرى الانتهاء منه في عام ٢٠١٨، قد حوى عقوبات في هذا الشأن، إلا أن التعديلات ستشدد العقوبات لحماية المجتمع والأسرة المصرية، ومن المتوقع أن ترُسل من الحكومة خلال الأسابيع المقبلة.

ولفت رئيس "اتصالات النواب"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأربعاء، إلى أن الدولة ووزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تبذل جهودًا كبيرة في القضاء على حسابات السوشيال الميديا مجهولة الهوية وإغلاق الصفحات غير الحقيقية علي "فيسبوك"، والتي وصلت إلى ١٤ مليون حساب وهمي وغير حقيقي، وأنه لو لم تكن هناك عقوبات رادعة كان سيصل عدد تلك الحسابات إلى ما يتخطى ٢٥ مليون حساب؛ لأن هناك مَن يمتلك أكثر من حساب إلكتروني بلا مبرر أو هدف سوى أنه يتحين الفرص لارتكاب جريمة إلكترونية.

ولفت رئيس "اتصالات النواب" إلى أن هناك صحوة أمنية غير مسبوقة وإصرار من الدولة المصرية على عودة الاستقرار الاجتماعي للشعب المصري، بعد الفوضى التي حدثت بفعل الاستخدام السيئ لوسائل التواصل الاجتماعي، وأن هناك جهودًا وتشريعات جديدة ستطرأ على قانون تقنية المعلومات ستتضمن بعض البنود لتنظيم التعامل مع الذكاء الاصطناعي، لأنه من الوسائل التكنولوجية الحديثة التي لا توجد مواد عقابية تجرمها.

وتأتي تصريحات رئيس اتصالات النواب بعدما أصدرت النيابة العامة بمركز كفر الدوار في البحيرة قرارًا بحبس الدكتورة وسام شعيب، طبيبة النساء والتوليد بمدينة كفر الدوار، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في نشرها فيديو عبر حسابها على "فيسبوك"، زعمت فيه تعاملها مع فتيات وسيدات حملن بشكل غير شرعي وسفاح، ما اعتُبِر إفشاءً لأسرار المرضى.

ووجهت النيابة إلى الطبيبة اتهامات؛ منها تكدير الأمن والسلم العام، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصري، والإساءة لجموع الشعب، والتعدي على المبادئ والقيم الأسرية، ونشر أخبار كاذبة.

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