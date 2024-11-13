برلماني: إعلان "العمل" فتح سوق عمالة مصرية بألمانيا يقضي على الهجرة غير الشرعية

كتب- نشأت علي:

قال النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، إن تفاوض وزير العمل لتوقيع مذكرة تفاهم مع حكومة ألمانيا في مجال استقدام العمالة المصرية لسوق العمل الألماني، خطوة مهمة للقضاء على الهجرة غير الشرعية ويفتح المجال أمام العمالة المصرية.

وأشاد البرعي، في بيان اليوم الأربعاء، باتخاذ وزارة العمل العديد من الإجراءات التي من شأنها زيادة فرص عمل المصريين بالخارج؛ أبرزها الاهتمام بمجال التدريب المهني، بما تمتلكه من منظومة متكاملة في هذا المجال .

وأشاد النائب محمود البرعي باللقاء الذي عقده وزير العمل محمد جبران، مع السفير المصري لدى ألمانيا، للاستفادة من العمالة المصرية المُدربة، وفي كل المجالات، حسب احتياجات الشركات الألمانية، وهو ما يضمن حقوق العمالة المصرية، من خلال التنسيق الحكومي المشترك .

وأكد البرعي أن وزير العمل حريص على التعاون مع السلطة التشريعية، ويستمع إلى كل الآراء من أجل حل مشكلات العمالة المصرية؛ سواء بالداخل أو الخارج، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي يبذلها الدكتور محمد النحاس، مدير الاتصال السياسي بالوزارة؛ باعتباره حلقةَ الوصل الرئيسية بين النواب والوزارة .

وأوضح النائب أن محمد جبران، وزير العمل، لا يعتمد على التقارير المكتبية في متابعة كل الأمور المتعلقة بالعمالة المصرية؛ ولكنه حريص على متابعة كل التفاصيل المتعلقة بملف الوزارة، وهو ما جعله يحقق بصمة كبيرة خلال الفترة الحالية .

وأشاد البرعي بتعاون وزارة العمل مع وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج؛ لمواجهة الهجرة غير الشرعية، وتم إنشاء المركز المصري- الألماني للهجرة وإعادة الدمج، وهو تعاون مصري- ألماني يهدف إلى توفير فرص عمل مشروعة وآمنة داخل ألمانيا على المهن التي تحتاج إليها سوق العمل الألمانية، بهدف محاربة الهجرة غير الشرعية وتعزيز الهجرة الشرعية المدروسة التي تحقق مصالح البلدين .

اقرأ أيضًا:

تعرضت لوعكة منذ أسبوعين.. أبرز المعلومات عن الشقيقة الكبرى لشيخ الأزهر بعد وفاتها

بتكلفة 14 مليارًا.. 10 مستشفيات جديدة للصحة النفسية وعلاج الإدمان

رشدوا استهلاك مياه الشرب.. رسالة مهمة من "الإسكان" للمواطنين

للمرة الثانية هذا العام.. تحذير رسمي من دواء "طارد للبلغم" وهكذا تكتشفه (مستند)

أمطار وشبورة كثيفة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل