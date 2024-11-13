أول ظهور للإمام الطيب.. شيخ الإسلام بأذربيجان يعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته

كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن مؤسسة الأزهر الشريف، إن الزعيم الديني للمسلمين في أذربيجان وعموم القوقاز، فضيلة شكر باشا زاده، عضو مجلس حكماء المسلمين، حرص على تقديم واجب العزاء لفضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، في مطار كبار الزوار، وذلك قبيل مغادرة فضيلته العاصمة الأذربيجانية باكو متوجها لأرض الوطن لتلقي واجب العزاء.

وأعرب شكر باشا زاده عن خالص تعازي أذربيجان؛ قيادة وحكومة وشعبا، مع شيخ الأزهر في وفاة شقيقته، داعيا المولى عز رجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق فضيلته الصبر والسلوان.

كما نقل شكر باشا زاده، تحيات الرئيس الأذربيجاني إلهام عليف لشيخ الأزهر، واعتزاز سيادته بهذه الزيارة المهمة، وكذلك اعتزاز الشعب الأذربيجاني بزيارة شيخ الأزهر، وأكد شيخ الإسلام أن هذه الزيارة ستسهم بتعزيز العلاقات المشتركة في المستقبل وسوف يكون لها مردود كبير على مسلمي أذربيجان، مشيرا إلى أن شيخ الأزهر يمثل المرجعية الإسلامية الكبرى التي نعتز ونقتدي بها.

من جهته، أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن تقديره لحرص شيخ الإسلام في أذربيجان على تقديم واجب العزاء، وتوديع فضيلته قبيل مغادرته البلاد، مؤكدا اعتزاز فضيلته بزيارة هذا البلد العزيز على كل مسلم.