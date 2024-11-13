طلب مناقشة بشأن عودة استخدام التابلت لطلبة المرحلة الثانوية

كتب- نشأت علي:

طالبت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، باستيضاح خطة وزارتَي التربية والتعليم والتعليم الفني والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن القرار الوزاري الخاص بتوزيع التابلت المدرسي على طلبة المرحلة الثانوية "طلاب المدارس الحكومية والتجريبي".

وقالت النائبة، في طلب مناقشة برلماني، اليوم الأربعاء، إن الأُسر المصرية بحاجة إلى معرفة أسباب العودة للعمل بنظام التابلت، لا سيما أن هذه التجربة أظهرت كثيرًا من المشكلات خلال تطبيقها في السنوات الماضية، وكذلك المواد التي ستتم دراستها عن طريق التابلت المدرسي .

وأشارت عفيفي إلى أنه من الضروري الاستماع إلى كل من وزيرَي التربية والتعليم والتعليم الفني ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول مواصفات جهاز التابلت، ولماذا لا يقوم الطلبة بشرائه بالتقسيط على 3 سنوات مثلاً دون فوائد، ويصبح ملكاً لهم بعد انتهاء المرحلة الثانوية؟ لافتةً إلى أن هذا الاقتراح سيساعد الطلاب وأولياء الأمور من الخروج من الإجراءات الروتينية ومشكلات تعطل الجهاز أو ضياعه .

وشددت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة التأكد من كفاءة شبكة الإنترنت على مستوى كل المدارس الحكومية والتجريبية على مستوى الجمهورية لتفادي المشكلات التي حدثت من قبل .

وتضمن القرار الوزاري من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلزام طلاب الثانوية العامة ممن سوف يتسلمون التابلت، بتسليمه مرة أخرى للمدرسة بعد انتهاء المرحلة الثانوية، مع التأكد من صلاحيته.

وحذَّر القرار الوزاري من حالات فقدان التابلت المدرسي أو تلفه، ويلتزم الطالب في مثل هذه الحالات بسداد قيمة الجهاز كاملةً، شاملةً كل النفقات التي تحملتها الوزارة.

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