"زراعة النواب": إقبال كبير على القوافل البيطرية بالمحافظات "52 قافلة مجانية"

كتب- نشأت علي:

قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، وأمين أمانة الزراعة والفلاحين بحزب مستقبل وطن، إن القوافل الطبية البيطرية المجانية التي ينظمها الحزب حاليًّا بالتنسيق مع وزارة الزراعة، تشهد إقبالًا كبيرًا من صغار المربين للثروة الحيوانية؛ مما يؤكد أهمية تلك الفعاليات التي تقدم خدمات يحتاج إليها المواطنون.

تنظيم عدد 52 قافلة طبية بيطرية خلال الشهر الحالي

وأضاف الحصري، في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، على هامش تلك الفعاليات، أن حزب مستقبل وطن يستهدف تنظيم عدد 52 قافلة طبية بيطرية خلال الشهر الحالي، بمختلف المحافظات تقدم خدمات شاملة ومجانية بالكامل، في ظل توجيهات نائب رئيس الحزب والأمين العام النائب أحمد عبد الجواد، وبالتنسيق مع وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد بحوث صحة الحيوان وصندوق دعم الماشية وجميع الجهات ذات الصلة لتدعيم القافلة، مشيرًا إلى أن ذلك التنظيم بهذا الشكل يتم لأول مرة ويعكس مدى الاهتمام حاليًّا بالقطاع الزراعي والحيواني.

وأوضح الحصري أن الهدف من تلك الفاعليات هو الحفاظ على الثروة الحيوانية وتقديم الدعم اللازم للفلاحين في ذلك المجال؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بالاهتمام بدعم الفلاح وتوفير كل المستلزمات له، لمساعدته في مواصلة دوره الوطني في عملية الإنتاج وتقليل حجم الأعباء عليه.

توفير المطهرات والأدوية البيطرية والمضادات الحيوية

وتابع رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب وأمين الزراعة بحزب مستقبل وطن، أن تلك القوافل تتضمن أيضًا توفير المطهرات والأدوية البيطرية والمضادات الحيوية والتطعيمات المختلفة، إلى جانب ندوات توعية وإرشادية للفلاحين والمربين؛ بهدف التوعية نحو زيادة حجم الإنتاج في القطاع الزراعي والحيواني في مصر.

وأشار الحصري إلى أن الاهتمام بالثروة الحيوانية والقطاع الزراعي حاليًّا أصبح أمرًا مهمًّا، باعتباره جزءًا من الأمن القومي نظرًا لأنه يرتبط بتحقيق الأمن الغذائي، في ظل التحديات العالمية حاليًّا التي تواجه الغذاء.

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