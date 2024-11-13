برلماني: مصر دحضت مخططات نتنياهو للتهجير القسري للشعب الفلسطيني

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن إسرائيل عاجزة عن تحقيق نصر حقيقي لها، على الرغم من سلسلة الاغتيالات التي طالت قيادات المقاومة لدى حزب الله وحركة حماس، وقضت على رموز تعني الكثير للمقاومة الفلسطينية.

وأكد أبو الفتوح، في بيان له اليوم الأربعاء، أن الاغتيالات الإسرائيلية لن تقضي على فكرة المقاومة، وخير دليل أنه بالأمس ومن خلال قراءة سريعة للأحداث سنجد أنه لأول مرة ينجح حزب الله في استهداف قاعدة جوية جنوب حيفا؛ فقد أعلن الحزب استهدافه قاعدة هحوتريم، وهي القاعدة الجوية الرئيسية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي؛ ما يبرهن أن أهداف نتنياهو باءت بالفشل، وأن خيار السلم سيكون الخيار الوحيد لتجنب جميع الأطراف خسائر تودي بالمنطقة إلى حرب إقليمية شاملة.

قوات الاحتلال دمرت نحو 80٪ من البنية التحتية لقطاع غزة

وأشار النائب إلى أن مصر دحضت كل مخططات التهجير القسري التي يروج لها الاحتلال الإسرائيلي بغرض تصفية القضية الفلسطينية للأبد، وحدوث نكبة جديدة تهدر حقوق الشعب الفلسطيني، الذي يعاني طيلة عام وأكثر الموتَ والجوعَ جراء العدوان المستمر من قِبل قوات الاحتلال التي دمرت نحو 80٪ من البنية التحتية لقطاع غزة، ولاحقت الأبرياء والمدنيين داخل الخيام والملاجئ، لتضرب بكل المعايير الدولية وانتهاكات حقوق الإنسان ضرب الحائط.

وأضاف أبو الفتوح أنه منذ أحداث السابع من أكتوبر العام الماضي، وقد بدأ الاحتلال في الترويج لهذا المخطط، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أوقف كل تلك المخططات، فقد كان موقفه بمثابة سد منيع أمام السياسة الإسرائيلية؛ سواء أكانت تخطط لتهجير السكان المحليين المدنيين، أم نقلهم قسريًّا، أم تحويل القطاع إلى مكان غير صالح للحياة، وهذا ما ترتكبه إدارة نتنياهو يوميًّا من خلال القصف المستمر الذي طال الإنسان والجماد والحيوان، فلن ينجو أحد من وحشية هذا الاحتلال الغاشم، بجانب الغزو الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية الذي يضع المنطقة في مأزق جديد بتعدد جبهات الصراع وتفاقم الوضع الأمني.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مستقبل المنطقة والعالم أصبح على مفترق طرق، وأن ما يحدث يضع النظام الدولي بأسره على المحك، في ظل صمته أمام تلك الجرائم والمجازر الإنسانية التي تُرتكب يوميًّا بحق شعب بأكمله دون تطبيق عقوبات حاسمة تلاحق نتنياهو، أو قرارات قاطعة بوقف إطلاق النار؛ بل على النقيض نجد استمرارًا للدعم الغربي لتسليح الجيش الإسرائيلي بأحدث الأسلحة من أجل إطالة أمد الحرب وتحقيق أهداف نتنياهو التي أخفق على مدار سنة وأكثر في تنفيذها، فلم يتمكن من تحرير الرهائن ولم ينجح أيضاً في القضاء على أذرع المقاومة.

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