بدء اجتماع محلية النواب لمناقشة طلبات إحاطة بشأن مشكلات المواطنين بالجيزة

كتب- نشأت علي:

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، لمناقشة عددٍ من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء بمحافظة الجيزة.

وبدأت اللجنة اجتماعها بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب زكي عباس، كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد السجيني بشأن متابعة الجدول الزمني المحدد لمبنى الذي لتنفيذ أعمال البنية الأساسية «مياه الشرب - الصرف الصحي - الكهرباء - الري - الطرق - الكباري بمناطق امتداد الشيخ زايد - الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر - محافظة الجيزة» مع ضرورة الإفادة بالجدول الزمني المعد لنهو تلك الأعمال والأسباب التي أدت إلى عدم القدرة على الانتهاء من تنفيذها في المواعيد المحددة.

الجامع الكبير بصفط اللبن

وتناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب طلبي إحاطة مقدمين من النائب محمد الحسيني بشأن تأخر إعادة بناء الجامع الكبير بصفط اللبن في بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، وكذلك التأخر في تنفيذ وبناء الوحدة الصحية بضغط اللبن بنطاق في بولاق الدكرور - محافظة الجيزة.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد الحداد، بشأن عدم البدء في إجراءات تنفيذ أعمال مشروع محمود مروري للربط بين محافظتي الدقهلية ودمياط وتغطية ترعة ميت طاهر مرورا بمنية النم وميت تمامة البجيلات، وتوسعة الطريق بالرغم من إعداد الدراسات اللازمة وموافقة الجهات المختصة وإصدار توصيات لجنة الإدارة المحلية بالبدء في تنفيذ المشروع على مراحل.

وتناقش اللجنة عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب حول شكاوى واردة من بعض المحافظات في عدد من طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الحديدي، بشأن رفع كفاءة طريق ترعة السلام.

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