بتكلفة 14 مليارا.. 10 مستشفيات جديدة للصحة النفسية وعلاج الإدمان

كتب- أحمد جمعة:

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، عن تخطيط الوزارة خلال الفترة بين عامي 2024 وحتى 2026؛ لإنشاء وافتتاح وتطوير عدد من مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 14 مليار جنيه.

وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، أن تلك المشروعات من بينها ما أعلن عنه الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، عن تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنشاء مجمع طبي كبير للأمراض النفسية وعلاج الإدمان بمنطقة العلمين.

كما تشمل مشروعات الصحة النفسية: افتتاح وتشغيل مستشفى إسنا لعلاج الإدمان بمحافظة الأقصر بسعة 60 سريرًا، وافتتاح مستشفى السويس لعلاج الإدمان بسعة 60 سريرًا، وافتتاح مستشفى عباس حلمى لعلاج الإدمان بالإسكندرية بسعة 90 سريرًا، وافتتاح مستشفى علوان لعلاج الإدمان بأسيوط بسعة 90 سريرًا، وافتتاح مستشفى علاج الإدمان في محافظة سوهاج بسعة 100 سرير.

مستشفيات جديدة للصحة النفسية

كما يتم البدء في إنشاء عدد من المستشفيات من بينها: مستشفى كفر الشيخ للصحة النفسية وعلاج الإدمان، ومستشفى ميت سراج لعلاج الإدمان بالمنوفية، والبدء في إنشاء مستشفى دمنهور للصحة النفسية، وعلاج الإدمان بالبحيرة.

تهدف هذه المستشفيات إلى تعزيز الخدمات الصحية النفسية وعلاج الإدمان على مستوى الجمهورية، بما يضمن توفير رعاية متكاملة ومتقدمة للمرضى، وتقليل الضغط على المستشفيات القائمة.

مبادرة جديدة للصحة النفسية

وأطلق وزير الصحة والسكان، المبادرة الرئاسية لدعم الصحة النفسية "صحتك سعادة"، في إطار حرص الدولة المصرية على دعم الصحة النفسية، باعتبارها جزءًا أساسيًا في تحقيق التنمية الشاملة والاستقرار المجتمعي.

تضم المبادرة عدة محاور أساسية تهدف إلى تلبية احتياجات فئات مختلفة من المواطنين، وتشمل الاكتشاف والتدخل المبكر لاضطراب طيف التوحد، لتمكين الأطفال وأسرهم من الحصول على التشخيص المبكر والرعاية اللازمة، كما تعمل الوزارة مع الولايات المتحدة على تحليل الرنين المغناطيسي للفحص والتشخيص المبكر للتوحد في مصر، كما تشمل عدة محاور أخرى وهي مكافحة وعلاج الإدمان بجميع أشكاله، بما في ذلك إدمان المواد المخدرة والألعاب الإلكترونية، وتقديم الدعم النفسي للمرأة الحامل، وللمرضى من أصحاب الأمراض المزمنة ومرضى الأورام وكبار السن، وتغطي المبادرة أيضًا الكشف عن الاكتئاب وسُبل علاجه.

وتوفر المبادرة نظام إحالة للرعاية المتخصصة للحالات المتقدمة، وتطبيق برامج التدخل المبكر لدعم الأطفال الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد، وتضمن المتابعة المستمرة للحالات لضمان استمرارية الرعاية وتحسين جودة الحياة.

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