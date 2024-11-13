تعرضت لوعكة منذ أسبوعين.. أبرز المعلومات عن الشقيقة الكبرى لشيخ الأزهر بعد وفاتها

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

توفيت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، الحاجة سميحة محمد أحمد الطيب، الشقيقة الكبرى للدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بمدينة القرنة بمحافظة الأقصر.

الأزهر ينعي شقيقة فضيلة الإمام الأكبر

ونعى الأزهر الشريف، في بيان له، صباح اليوم الأربعاء، الشقيقة الكبرى لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، الحاجة سميحة، التي وافتها المنية صباح اليوم.

الحاجة سميحة الشقيقة الكبرى لشيخ الأزهر

ويقدم "مصراوي" أبرز المعلومات عن الشقيقة الكبرى لشيخ الأزهر بعد وفاتها، على النحو التالي:

- تبلغ من العمر ٩٠ عامًا، وتوفيت بعد صراع مع المرض.

- اشتهرت بين أهالي محافظة الأقصر بالصلاح والتقوى وعمل الخير.

- كانت مقصدًا للكثير من رجال وسيدات محافظة الأقصر؛ لقضاء المصالح الخاصة بهم.

- شاركت في الكثير من المبادرات وأعمال الخير بالمحافظة.

- تعرضت لوعكة صحية منذ أسبوعَين؛ نقلت على إثرها إلى مستشفى الكرنك الدولي.

موعد ومكان عزاء الشقيقة الكبرى لشيخ الأزهر

شُيعت جنازة شقيقة شيخ الأزهر، في الثامنة من صباح اليوم الأربعاء، وتُقام مراسم العزاء، مساء اليوم، بساحة الطيب بمدينة القرنة بمحافظة الأقصر.

شيخ الأزهر يقطع زيارته لأذربيجان لتلقي العزاء في شقيقته

وقطع شيخ الأزهر زيارته إلى دولة أذربيجان، والتي توجه إليها عصر الأحد الماضي، لحضور قمة المناخ؛ لتلقي واجب العزاء في شقيقته.

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