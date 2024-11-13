رئيس "سلامة الغذاء" يلتقي الملحق التجاري بالسفارة النمساوية لبحث تعزيز التعاون

كتب- أحمد جمعة:

استقبل الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، المستشار التجاري بسفارة النمسا بالقاهرة، جورج كرن، بحضور عدد من مسؤولي الهيئة والسفارة النمساوية.

تضمن اللقاء استعراض سبل التعاون المشترك بين البلدين، بحسب بيان للهيئة اليوم الأربعاء.

بدأ اللقاء بترحيب "الهوبي" واستعراض الدور الرقابي للهيئة لضمان وصول غذاء صحي وآمن، متضمنًا فحص الرسائل الغذائية المصدرة بالموانئ المختلفة، وكذلك طرق سحب العينات وإصدار الشهادات المصاحبة للشحنات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حال وجود أي حيود، بما يعزز ثقة المستهلك في المنتج المصري ويزيد من تنافسيته في الأسواق العالمية.

وفيما يخص منهجية وإدارة منظومة فحص الرسائل الغذائية الواردة، أوضح الهوبي وجوب الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية، التي يتم إصدارها وفقًا للوائح الفنية الملزمة التي تصدرها الهيئة.

من جانبه، أشاد المستشار التجاري بسفارة النمسا بالقاهرة، بالدور الرقابي للهيئة ودورها الملموس في تعزيز الجهود وتذليل أي عقبات أمام فتح مختلف الأسواق العالمية لنفاذ الصادرات الغذائية المصرية، موضحًا أن هناك ما يقارب 500 شركة تعمل تحت مظلة الغرفة التجارية النمساوية، مع إمكانية تعزيز التبادل التجاري بين البلدين من خلال هذه الشركات.

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