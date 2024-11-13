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الخط الثالث يتعاون مع مؤسسة بصيرة لتدريب المكفوفين على استخدام المترو

01:46 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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    مؤسسة بصيرة تدرب المكفوفين على استخدام المترو (4)
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    مؤسسة بصيرة تدرب المكفوفين على استخدام المترو (5)
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    مؤسسة بصيرة تدرب المكفوفين على استخدام المترو (2)
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    مؤسسة بصيرة تدرب المكفوفين على استخدام المترو (3)
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كتب- محمد نصار:

استقبل الخط الثالث لمترو الأنفاق، وفدا جديدا من المدربين والمتدربين التابعين لمؤسسة بصيرة.

وتعمل المؤسسة على دمج المعاقين بصريا في المجتمع وإعدادهم لممارسة كل مهام الحياة اليومية بسلامة وأمان بما في ذلك استخدام المواصلات العامة – وهو أحد العناصر الهامة للخدمات التي تقدمها شركة آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو لعملائها.

وقام وفد بصيرة، مدعوما بفريق عمل الشركة، بتدريب المكفوفين على رحلتهم الكاملة خلال المترو بدءا من شراء التذاكر والوصول لبوابات الخروج والدخول وتحديد نهاية رصيف المترو وضمان سلامتهم خلال هذه الخطوات.

وقد عبر المشاركون في التدريب عن تقديرهم للخدمات الصوتية المتاحة داخل المحطات والقطارات والتي تساعدهم في التعرف على مواعيد وصول القطار والمحطات التالية، فضلا عن كل التسهيلات التي تقدمها المحطات للقادرين باختلاف.

مؤسسة بصيرة تدريب المكفوفين الخط الثالث لمترو الأنفاق
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