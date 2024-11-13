عوامل بيئية تؤدي لإصابة طفلك بالالتهاب الرئوي.. الصحة توجه تحذيرًا

كتب- أحمد جمعة:

أطلقت وزارة الصحة والسكان حملة توعوية تهدف إلى رفع الوعي حول العوامل البيئية التي تزيد من خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي لدى الأطفال، وتشجيع الأهالي على تجنب هذه العوامل قدر الإمكان، تزامنا مع الاحتفال اليوم العالمي للالتهاب الرئوي.

وأشارت الوزارة في منشور توعوي إلى 3 عوامل رئيسية للإصابة، تشمل:

* تلوث الهواء داخل الأماكن المغلقة يُعدّ من أبرز المسببات، خاصة عند استخدام وقود مثل الخشب والفحم لأغراض الطهي أو التدفئة.

* العيش في أماكن مكتظة يعزز من احتمالات الإصابة، حيث تكون التهوية غير كافية، مما يزيد من انتشار الميكروبات.

* التدخين السلبي يمثل خطرًا كبيرًا على الأطفال، إذ يتعرضون للأضرار الناجمة عن دخان السجائر المنبعث من آبائهم وأمهاتهم أو من الأشخاص المحيطين بهم.

نصائح مهمة للأمهات

دعت الوزارة الأُسر إلى اتخاذ خطوات لتقليل هذه المخاطر من خلال تهوية المنازل بشكل جيد، وتجنب استخدام الوقود الملوث، وحماية الأطفال من التعرض للتدخين السلبي، حرصًا على صحتهم وسلامتهم.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن الوقاية من الالتهاب الرئوي لدى الأطفال مكوِّن أساسي من مكونات إستراتيجية خفض وفيات الأطفال؛ فالتمنيع ضد المستدمية النزلية من النمط B والمكورات الرئوية والحصبة والسعال الديكي هو الطريقة الأكثر فعالية للوقاية من الالتهاب الرئوي.

وشددت على أن التغذية الملائمة هي مفتاح تحسين الدفاعات الطبيعية للأطفال، بدءاً من الإرضاع من الثدي طيلة الأشهر الستة الأولى من الحياة، وإضافة إلى كونها فعالة في الوقاية من الالتهاب الرئوي فإنها تساعد أيضاً في خفض مدة المرض إذا أصبح الطفل مريضاً.

اليوم العالمي للالتهاب الرئوي

ويوافق اليوم اليوم العالمي للالتهاب الرئوي 12 نوفمبر من كل عام، ويهدف إلى نتشر التوعية حول مخاطر الالتهاب الرئوي وطرق الوقاية منه. ويعد التمييز بين الإنفلونزا والالتهاب الرئوي أحد أكثر التحديات إرباكًا.

ووفق منظمة الصحة العالمية فإن الالتهاب الرئوي هو شكل من أشكال العدوى التنفسية الحادة التي تصيب الرئتين.

يمكن أن ينتشر الالتهاب الرئوي بعدد من الطرق؛ فيمكن للفيروسات والجراثيم التي توجد عادة في أنف الطفل أو حلقه أن تعدي الرئتين إذا تم استنشاقها، وقد تنتشر أيضاً عن طريق قطيرات السعال والعطس المحمولة بالهواء. إضافة إلى ذلك، فإن الالتهاب الرئوي يمكن أن ينتشر عن طريق الدم، خصوصاً أثناء الولادة وبعدها بقليل.

اقرأ أيضًا:

مجدي الجلاد يعلق على أزمة الطبيبة وسام شعيب: احذروا السقوط الأخلاقي بحثا عن الشهرة (فيديو)

مفاجأة جديدة بشأن تخصص الطبيبة وسام شعيب: لا يحق لها فتح عيادة "نساء وتوليد"

للمرة الثانية هذا العام.. تحذير رسمي من دواء "طارد للبلغم" وهكذا تكتشفه (مستند)

أمطار وشبورة كثيفة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل