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محافظ الجيزة يكلف سيد حسن رئيسًا للجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والاستثمارية

01:22 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024

محافظ الجيزة

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كتب- محمد أبو بكر:

كلف المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، المهندس سيد حسن، للقيام بأعمال رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش.

خطة للإرتقاء بالبنية التحتية بالمناطق الصناعية والاستثمارية

وكلف محافظ الجيزة، رئيس الجهاز بوضع رؤية ومخطط مستقبلي للإرتقاء بالبنية التحتية بالمناطق الصناعية والاستثمارية والتي تأتي على رأسها ملفات مياه الشرب والصرف الصحي والتي تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لتهيئة البيئة والمناخ الملائم للاستثمار.

تكليفات "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الأربعاء، جاءت خلال لقاءه الموسع بمقر المنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش لبحث ومتابعة مخططات المناطق الاستثمارية والصناعية بمحافظة الجيزة وذلك في إطار خطة الدولة نحو تنمية المناطق الصناعية والاستثمارية للدفع بعجلة الاستثمار وتوفير فرص عمل مستدامة.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه جاري التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتدعيم مشروعات البنية التحتية بالمنطقة لإنهاء جميع المشكلات المتعلقة بها.

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محافظ الجيزة المنطقة الصناعية والاستثمارية المهندس عادل النجار
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