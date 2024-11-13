هل لقاح الإنفلونزا الموسمية يسبب الإصابة بالإنفلونزا؟

كتب- أحمد جمعة:

علقت وزارة الصحة والسكان، على التساؤلات بشأن مدى ارتباط الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية، بالإصابة بالإنفلونزا ذاتها.

وقالت الوزارة في منشور توعوي، إن ما يتم تداوله بشأن تسبب اللقاح بالإصابة بالإنفلونزا هو "شائعة خاطئة"، موضحة أن اللقاح لا يسبب المرض ذاته، بل يقتصر دوره على تحفيز الجهاز المناعي لمواجهة الفيروس حال حدوث عدوى.

سعر لقاح الإنفلونزا

وسبق أن قررت وزارة الصحة زيادة سعر التطعيم ضد فيروس الإنفلونزا الموسمية إلى 170 جنيهًا بالوحدات والمراكز الصحية على مستوى الجمهورية، في الوقت الذي ضخمت مزيدًا من الجرعات تزامنًا مع الطلبات المتزايدة من المواطنين.

وبخلاف توفير لقاح الإنفلونزا بالمراكز الحكومية، يجري توفير نوعين كذلك بفروع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، سواءً في مقر الشركة بالعجوزة، أو بفروعها في المحافظات والقاهرة الكبرى.

ووفق مصدر بالشركة، لمصراوي، فإنه تم طرح نوعين من لقاحات الإنفلونزا الموسمية، من بينها "فاكسي جريب"، والذي سيكون سعره بنحو 370 جنيها، في حين سيكون سعر لقاح "إنفلوفاك" بنحو 350 جنيهًا.

وجرى توفير اللقاح الجديد الرباعي "quadrivalent vaccine (QIV)"، هو السائد حالياً والذي يتضمن 4 سلالات تعد الأكثر انتشارا والأكثر تأثيرا طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية لكل موسم وهي "H1N1،H3N2"، من النوع A، وسلالتين من النوع B.

الفئات المستهدفة بتطعيم الإنفلونزا

يعطى لقاح الإنفلونزا الموسمية بداية من عمر 6 شهور، والطفل في المرحلة العمرية من 6 شهور حتى 9 سنوات فإذا كان أول مرة له لتلقي اللقاح فهو يحتاج إلى جرعتين بينهما شهر على الأقل، إما إذا كان قد سبق له تلقي اللقاح في السنوات السابقة فهو يحتاج جرعة واحدة فقط.

وتشمل الفئات المستهدفة باللقاح:

- الأطفال خلال السنين الـ 5 الأولى من العمر.

- كبار السن ممن تزيد أعمارهم عن 65 سنة

- أصحاب الأمراض المزمنة كالسكر والقلب وأمراض الصدر والكبد والكلى.

- أصحاب المناعة الضعيفة نتيجة بعض الأمراض أو الأدوية المثبطة لجهاز المناعة ومن خضعوا لعمليات استئصال الطحال أو زرع الأعضاء كالقوقعة.

- السيدات الحوامل، خاصة في الثلثين الثاني والثالث وحتى أسبوعين بعد الولادة

- العاملون بالمجال الصحي.

نصائح للوقاية من الإنفلونزا

ووجهت وزارة الصحة والسكان عددًا من النصائح؛ للحماية من الإصابة بالإنفلونزا وتشمل:

* اغسل يديك بالماء والصابون باستمرار.

* تجنب لمس العين أو الفم مباشرة بعد لمس الأسطح.

* تجنب الاتصال المباشر مع الشخص المصاب ولا تشارك أدواته.

* نظف الأسطح بشكل منتظم.

* تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة.

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