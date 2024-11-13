للمرة الثانية هذا العام.. تحذير رسمي من دواء "طارد للبلغم" وهكذا تكتشفه (مستند)

كتب- أحمد جمعة:

أصدرت هيئة الدواء المصرية منشورًا لسحب وإيقاف تداول تشغيلة من مشروب "توسينور" (Tussinor syrup).

وأرجعت الهيئة هذا المنشور لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة لتلك التشغيلة من قبل معامل هيئة الدواء المصرية.

ونص المنشور الذي حمل رقم "50 لسنة 2024"، على سحب ووقف تداول وتحريز التشغيلة "M2028823" من إنتاج شركة "ماش بريمير"، لتجنب أي أضرار محتملة قد تلحق بالمستهلكين.

ويستخدم شراب توسينور كطارد للبلغم بالإضافة الى السيطرة وتحسين وظائف الجهاز التنفسي.

وأكد المنشور أن هذا السحب ينطبق فقط على التشغيلات المحددة في التنبيه، ولا يؤثر على تداول المنتج بشكل عام.

تحذير للمرة الثانية

وهذه هي المرة الثانية التي تطلق هيئة الدواء المصرية تحذيرا من تشغيلات غير مطابقة للمواصفات من مشروب "توسينور"، إذ سبق وأصدرت منشورا في أغسطس الماضي حمل رقم 44 لسنة 2024، بسحب ووقف تداول التشغيلات رقم "M3006222 -- M2028723 -- M2028423" من دواء "Tussinor syrup"؛ لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة لتلك التشغيلة من قبل معامل هيئة الدواء المصرية.

وأشار منشور السحب إلى أن المستهلكين يُنصحون بالتأكد من مصدر الأدوية التي يتناولونها، وفي حال الشك في المنتج، يجب التواصل مع هيئة الدواء المصرية من خلال الخط الساخن 15301 أو عبر موقعها الإلكتروني للحصول على إرشادات إضافية.

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