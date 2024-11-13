رئيس هيئة "الإسعاف" يبحث زيادة التغطية الإسعافية بالإسكندرية

كتب- أحمد جمعة:

اختتم الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، جولته لمحافظة الإسكندرية، والتي تأتي ضمن جولاته الميدانية لتفقد أفرع هيئة الإسعاف المصرية بالمحافظات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بضرورة تكثيف المرور الميداني بالمحافظات، للوقوف على كافة الإشكاليات التي قد تعوق تقديم خدمة صحية لائقة للمواطن والعمل على تذليلها.

وبحسب بيان، استهل "رشيد"، جولته بلقاء الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بديوان عام المحافظة، حيث استعرض الجانبان سبل تدعيم المنظومة الإسعافية بمحافظة الإسكندرية، لضمان تقديم خدمة إسعافية لائقة لأهل الإسكندرية وزائريها.

وأوضح أن الإسكندرية هي المحافظة التي شهدت ميلاد الإسعاف المصري، – وتحديدًا – عام 1902، مما يُعد دلالة قوية على قيمة ومكانة محافظة الإسكندرية التاريخية في المنظومة الإسعافية المصرية، والتي يتم العمل على إعادة إحيائها حاليًا من خلال تطوير متحف الإسعاف المصري بكوم الدكة، والذي يضم مركبات إسعافية نادرة لا نظير لها على مستوى العالم، بهدف وضعه على الخريطة السياحية لمدينة الإسكندرية.

زيادة التغطية الإسعافية

كما تناول اللقاء مخطط هيئة الإسعاف المصرية لزيادة التغطية الإسعافية بطول مشروع المترو الجديد ومشروع الترام، بإجمالي 26 محطة، وكذلك مخطط الهيئة لتكثيف التغطية الإسعافية على عدد من الطرق السريعة بالمحافظة لزيادة معدلات الاستجابة والوصول للاستغاثات الإسعافية. بالإضافة إلى ذلك.

كما تم التطرق لدور هيئة الإسعاف المصرية في تأمين زائري محافظة الإسكندرية، التي تمثل إحدى أكثر محافظات مصر جذبًا للسياحة الداخلية، – وتحديدًا – في موسم الصيف، كما تمت مناقشة استعداد هيئة الإسعاف لتأمين المدينة الساحلية التي تشهد تقلبات جوية مصاحبة لفصل الشتاء، وما يتبعها من انخفاض معدلات الرؤية على الطرق الرئيسية.

وأعرب محافظ الإسكندرية، عن تقديره لدور هيئة الإسعاف المصرية الرائد والمحوري في تدعيم الوعي المجتمعي بالإسعافات الأولية وأهميتها بين طلبة المدارس والجامعات ورواد الأماكن العامة ودور العبادة، ضمن مبادرة "بداية" الرئاسية، كما أعرب عن اعتزازه بحجم الاستجابة والانضباط الذي لمسه في منظومة الإسعاف المصري.

وفي ختام اللقاء، وجّه الدكتور عمرو رشيد الشكر للفريق أحمد خالد على دعمه للمنظومة الإسعافية بالإسكندرية.

شهد اللقاء في نهايته إهداء الفريق أحمد خالد درع محافظة الإسكندرية للدكتور عمرو رشيد.

تطوير مقر هيئة الإسعاف بكوم الدكة

وفي ختام زيارته لمحافظة الإسكندرية، تفقد الدكتور عمرو رشيد مقر هيئة الإسعاف المصرية بالإسكندرية بكوم الدكة، حيث وجه بإدراج المقر ضمن مخططات التطوير الحالية لعدد من أفرع الهيئة بالمحافظات، مع التأكيد على الحفاظ على الطابع التراثي للمبنى، الذي يمثل تحفة معمارية إنشائية، بهدف تقديم نموذج إنشائي يجمع بين عراقة التصميم الإنشائي وما يضمه من بنية تحتية رقمية واتصالية هي الأحدث عالميًا.

رافق الدكتور عمرو رشيد، في جولته التفقدية كلٌّ من المهندس محمد عبد العليم الدش، مدير عام الإدارة الهندسية بهيئة الإسعاف، والدكتور شريف مدحت، مدير عام إدارة التخطيط الاستراتيجي بالإسعاف المصري، والدكتور محمد سعدية، مدير عام إقليم الإسكندرية، والدكتورة داليا عادل، مديرة فرع هيئة الإسعاف المصرية بمحافظة الإسكندرية.

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