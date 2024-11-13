مصدر بـ"الكهرباء": اتجاه لانعقاد جمعيتَي "القابضة" و"النقل" 20 نوفمبر الجاري

كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، أنه لم يتم تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية لمناقشة ميزانية الشركة عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ حتى الآن؛ نظرًا لعدم انتهاء الإجراءات المتبعة من قِبل الجهاز المركزي للمحاسبات حتى تاريخه، وبالتالي يصعب تحديد أي موعد.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن قيادة مالية بالشركة القابضة لكهرباء مصر غادرت القاهرة لأداء مناسك العمرة؛ وهو ما يصعب عقد الجمعية أيضاً، منوهًا بأنه من المرتقب عقد الجمعية يوم ٢٠ نوفمبر الجاري بعد انتهاء إجراءات الجهاز المركزي للمحاسبات وعودة القيادة المالية من أداء مناسك العمرة.

وأفاد المصدر أن هناك حالة صمت وترقب تشهدها الأجواء داخل الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها؛ انتظارًا للإعلان عن حركة تغييرات موسعة بعدد من القيادات، وفقًا لتقييمات الدكتور مهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفريق عمله، بعد مناقشة جميع الجمعيات العمومية.

ويتم انعقاد أعمال الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ في نفس اليوم؛ والتي سيتم خلالها استعراض كل أنشطة ومشروعات وخطط الشركة، وما تم إنفاقه خلال العام الماضي.

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